Najbolji svetski teniser Novak Đoković trenutno se nalazi u Zadru gde bi trebalo da se igra Adria tur.



On je trenirao danas dva puta, jednom i na plaži što mu se posebno svidelo što se moglo naslutiti i nakon objave na Tviteru.



"Teretana majke prirode", napisao je Novak uz video snimak sa treninga na plaži.



To je prokomentarisao i Tom Brejdi, jedan od najboljih NFL igrača svih vremena.



"Najbolje", napisao je on.