Novakov trener u Kući slavnih!

Nekadašnji hrvatski teniser, šampion Vimbldona iz 2001. godine, a od pre nekoliko meseci i jedan od trenera Novaka Đokovića,, novi je član teniske Kuće slavnih. To je saznao u danu kada je Novak izborio plasman u polufinale Australijan opena, pobedom nad Milošem Raonićem





"Ovo je ogromna čast, ponosan sam i ponizan jer sam postao prvi Hrvat u Teniskoj kući slavnih. Zahvalan sam Odboru koji me izabrao za ovu čast i navijačima koji su glasali za mene i podržavali me tokom cele karijere, pogotovo brojnim navijačima u Hrvatskoj. Počašćen sam i uzbuđen jer sam postao 'hall of famer'", poručio je Ivanišević.





Osnovni uslov za dobijanje ovog priznanja je da je kandidat bio aktivni igrač tokom 20 godina pre nominacije, kao i da nije aktivan u poslednjih pet godina.







Osim toga, računaju se uspesi na najvišem međunarodnom nivou, ali i integritet, karakter, sportski duh...