Novakov stric o podršci iz Hrvatske: "To je njemu normalno, a kome nije..."

Stric najboljeg tenisera sveta je sada ITF delegat i tim povodom je došao u Hrvatsku.



Između ostalog, bilo je reči o podršci Novaka Đokovića koja dolazi iz Hrvatske.



"To je njemu normalno. On ima puno prijatelja sportista ovde, najviše fudbalera, kao što svi znamo.

On potiče iz sportske porodice, mi smo takođe bili sportisti, tako da on s tim nema nikakav problem. Onaj ko ima, to je njegov problem", reči su Gorana Đokovića.