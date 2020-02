Novakov set za pamćenje, najluđi u 2020!

Novak je uspeo da izjednači na 1:1 u setovima protiv Gaela Monfilsa, francuskog tenisera koji igra tenis karijere u ovoj sezoni.



Nakon očajnog prvog seta, Novak je bio u zaostatku i u drugom (1:3), ali je od tog trenutka počeo da igra na najvišem mogućem nivou i pogađao je ono što do tada nije, pa je brzo stigao do preokreta.



Imao je set lopte na Monfilsom servis, čak pet puta, ali nije iskoristio niti jednu, da bi se otišlo u taj-brejk.



Tamo mini-brejkovi na sve strane, Novak nije osvojio niti jedan poen na svoj servis za 3:6 i tri meč-lopte za Monfilsa.



Ipak, tada Srbin kreće da igra fenomenalno, spasio je tri meč-lopte, iskoristio sedmu set-loptu i stigao do trećeg seta!