Novak zna situaciju u srpskom tenisu, davaće i iz svog džepa!

Zbog pandemije korona virusa, profesionalni tenis je suspendovan najmanje do 13. jula.



"Ono što se pokazalo kao najveći problem u našem sportu je nemogućnost velikog broja igrača da ostvare bilo kakve prihode za ličnu egzistenciju, što se pre svega odnosi na igrače i igračice sa slabijim rangom od 200. mesta na listama", navodi se u saopštenju Teniskog saveza Srbije.



TSS je, kako se dodaje, u konstantnom kontaktu sa Novakom Đokovićem kojem je "veoma stalo da pomogne TSS-u i svim igračima koji se trenutno nalaze u nezavidnom položaju".



"Svestan sam problema sa kojima se suočava veliki broj tenisera iz naše zemlje, sa mnogima sam na vezi i znam da prolaze kroz ozbiljne teškoće. Zato smo odlučili smo da zajedno napravimo plan koji će igračima pomoći da prebrode ovaj period. Biće odigrano šest turnira za seniore i seniorke, obezbedjeni su nagradni fondovi, organizovaćemo i juniorska takmičenja, a ukoliko bude neophodno pomoći ću i ličnim sredstvima da se sve održi na kvalitetan način", rekao je Đoković.



"Pored toga, pružiću maksimalnu podršku takmičenju, učesnicima i organizatorima u strateškom smislu, na planu promocije, ali i na svaki drugi način koji bude neophodan. Zahvalio bih i Danilu Petroviću, koji ima veliku ulogu u realizaciji projekta i koji je mnogo pomogao da dođemo do jedne ovakve ideje", dodao je najbolji teniser sveta.



On je istakao i da će na svim takmičenjima poštovati mere o zdravstvenoj bezbednosti.



"Očuvanje zdravlja svih učesnika jedan je od prioriteta", rekao je Đoković.











Predsednik TSS-a Mirko Petrović zahvalio je Đokoviću na "izuzetnoj reakciji" i želji da pomogne srpskom tenisu.



"Ponosni smo na to što imamo njegovu podršku i što nam godinama unazad izlazi u susret i omogućava da tenis u Srbiji živi i razvija se. Potrudićemo se da svi zajedno kao tim opravdamo njegovo poverenje i spremnost da bude deo ovakvog projekta. Uveliko se radi na organizacionim detaljima, kako bi sve proteklo u savršenom redu, a opet u skladu sa trenutnom situacijom kojoj moramo da se prilagodimo", rekao je Petrović.



On je dodao da veruje da će ovi turniri pomoći teniserima i teniserkama, pre svega, na finansijskom planu, kao i da će im pomoći da se vrate u formu i što spremnije dočekaju nastavak sezone.



"Dok se to ne dogodi, daćemo sve od sebe da naši igrači u Srbiji imaju što bolje uslove za rad, a TSS Tour je prvi i važan korak u tom pravcu", rekao je Petrović.



Pored ove serije turnira, TSS će regionalnim savezima prepustiti organizuje turnira u svim kategorijama, a broj turnira zavisi od procene svakog regionalnog saveza o broju turnira.



TSS je istakao da ima podršku ITF-a za organizaciju tih turnira.



"Ovaj plan će u mnogome zavisiti od razvoja situacije i epidemioloških mera koje će biti na snazi kako u Srbiji tako i u celom svetu. Poštovanje mera, zdravlje igrača i svih osoba koje bi bile uključene u ove aktivnosti je na prvom mestu", zaključuje se u saopštenju TSS-a.