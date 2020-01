Novak vs Tim - Srbin mora da brine, ovo su razlozi!

Kada je Dominik Tim prošao Rafaela Nadala mnogi su prokomentarisali kako to nije dobro za Novaka Đokovića kada je osvajanje ovog turnira u pitanju.



Rafa ili Zverev bi bili daleko poželjniji rivali u samom finalu, dok je Austrijanac totalno drugačija priča.



Zašto Tim nije dobro rešenje za Novaka i finale?



Dovoljno je da bacite pogled na poslednjih pet mečeva Novaka i Tima i dobićete neverovatan rezultat - 4:1 u korist Austrijanca koji ga je dobijao uglavnom na šljaci. Ukupan rezultat u međusobnim susretima je 6:4 za Novaka, što znači da je Srbin dobio pet prvih mečeva.



Šta su Novakove prednosti?



Njemu najviše odgovaraju podloge u Australiji, retko gubi, a tu je i činjenica da je pobedio svih sedam puta u prethodnih sedam finala. Nije to sve, ima daleko više iskustva, Tim je gubio finala Rolan Garosa, ovo je prvi put da je stigao do finala nekog drugog Gren slema, pa bi Novakovo iskustvo bilo od izuzetne dragocenosti u ovom trenutku.



Ima još nešto, Novak ima prilike da odmori više, čak dva dana, što može biti i mač sa dve oštrice. Još jedna napomena, Tim je na terenima Australijan opena proveo šest sati više od Novaka Đokovića.