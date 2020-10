Novak upisao +480, Nadalu predaleko!

Novak Đoković je nakon velike muke uspeo da savlada Stefanosa Cicipasa večeras u okviru polufinala Rolan Garosa i tako je stigao do finala sa Rafaelom Nadalom.



Ova pobeda znači i još bodova za Novaka Đokovića.



Znate već da Nadal ne može da osvoji ništa više od onoga što je osvojio prošle godine na RG, pa je jasno da će ostati na 9850 bodova i u ponedeljak. Sa druge strane, Novak je popravio plasman, prošle godine je ispao u polufinalu od Dominika Tima, pa je dobio dodatnih 480 bodova.



Dakle, u ponedeljak minimalno može da ima 11740 bodova, što je 1890 bodova više od Rafaela Nadala. Ipak, ako slavi u finalu, Novak će imati 12540 bodova, što je zaista nedostižno za Rafu do kraja sezone.



Ovo znači i da će Novak potrajati definitivno do sledećeg gren slema na prvom mestu ATP liste, odnosno do Australijan opena ako nam ponovo koronavirus ne pokvari planove.





Da podsetimo, Novak je trenutno na 289 nedelja na prvom mestu, Rodžer Federer je na 310.



Nije to sve, izvesno je i da će Novak sezonu završiti na prvom mestu ATP liste, čime će preteći Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Džimija Konorsa i izjednačiti se sa Pitom Samprasom po broju puta na vrhu liste na kraju sezone. Sampras je do sada šest puta sezonu završio kao prvi.



Moramo napomenuti i da Novak i Rafa neće igrati niti jedan turnir sve do mastersa u Parizu, koji je na programu od 2. novembra.



Već 15. novembra na programu je završni turnir u Londonu.