Novak u suzama, evo šta je Kobi učinio za njega...

Novak Đoković je predvodio teniski svet koji se oprostio od Brajanta, najbolji teniser sveta je čoveka koji mu je bio inspiracija nazvao "mentorom".



"Srce mi krvari posle ovijh strašnih vesti. Kobi je bio mentor i prijatelj. On i njegova ćerka Đana će živeti zauvek. Moje saučešće porodici, svima koji pate zbog ove tragedije", napisao je Novak Đoković.



Legendarna braća Brajan su svoj poslednji meč na Melburn parku pre povlačenja odigrali u čarapama sa brojem 24 na kojima je pisalo "Mamba".



"Otišao je jedan od najvećih sportista ikada", rekao je Nadal.



Đoković je inače otkrio da mu je Brajant pomogao kada je imao povredu lakta i kada je na mentalnom i emotivnom nivou bio ispraženjen.



"Vodio me je kroz taj put, bio je jedan od ljudi koji su mi dali najbolje savete i koji me je naterqao da verujem u sebe. Uvek ću mu biti zahvalan jer je uvek bio pun razumevanja i podrške. Voleo sam Kobija, ali ko nije, bio je sjajan lik, ne pričam o košarci, to je sporedno, iako je u pitanju jedan od najvećih sportista svih vremena", rekao je na kraju Đoković.