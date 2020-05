Novak u ponedeljak pred novinarima u Beogradu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković će u ponedeljak u Beogradu govoriti o humanitarnom sportskom dogadjaju "Adria Tour" (Adrija tur).







Novak Đoković će se sutra u 15.30 obratiti javnosti na konferenciji za novinare.



"Adria Tour" bi trebalo da se održi u junu i julu na terenima širom bivše Jugoslavije.







Pored Đokovića, koji će igrati sve turnire, najveća zvezda te sportske manifestacije biće 26-godišnji Austrijanac Dominik Tim, treći teniser sveta, trostruki grend slem finalista i osvajač 16 ATP pehara.



Učešće na "Adria Tour" potvrdio je i Bugarin Grigor Dimitrov, teniser kome je treća pozicija na rang-listi bila najbolji plasman, a trenutno je 19. igrač na svetu. On je u karijeri do sada osvojio osam titula u singlu.



Od domaćih tenisera, igraće i Viktor Troicki, član srpske generacije iz 2010. koja je osvojila Dejvis kup, a osvajao je ATP kup ove godine, kao i Svetski kup 2009. i 2012. Najveće uspehe ostvarivao je 2011. godine kada se popeo na 12. poziciju rang-liste. Osvojio je tri titule u singlu do sada, Kup Kremlja i dva trofeja u Sidneju.