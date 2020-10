Novak - Šta dalje?

Posle meča je rekao da misli da i dalje može da prestigne Rafaela Nadala i Rodžera Federera po broju osvojenih Gren Slemova i da bi se penzionisao da nije tako.







"Da mislim da je prekasno, verovatno bih završio bih karijeru već danas i to bih ti rekao. Ali, pošto ne mislim da je prekasno, nastaviću dalje, koliko god imam goriva u nogama i ljubavi, želje i volje da se bavim ovim sportom i da se iz dana u dan trudim da budem bolji igrač i u što boljoj formi.







Jedan poraz, iako je finale Gren Slema ne može toliko da me poremeti.







Iako sam ušao u četvrtu deceniju i po teniskom, hronološkom očekivanju, i mene i Nadala, a pogotovo Federera, mnogo puta su nas penzionisali. Ali, nas trojica i dalje pokazujemo da smo najbolji igrači na svetu uprkos svim pritiscima sa strane i možda očekivanjima da treba da okačimo rekete o klin", rekao je Đoković odgovarajući na pitanja na konferenciji za novinare.



Nadal ima 20 osvojenih Gren Slemova, koliko i Rodžer Federer, dok je Đoković iza sa tri manje.



"I dalje imam veliku želju da igram tenis. Prosto, za mene je ovaj sport igra, ljubav i užitak. Drugo, i dalje imam profesionalne ciljeve, najveći je istorijski renking broj jedan i Gren Slemovi. Kada budem ostvario prvi, nadam se već sledeće godine, onda ću se u potpunosti usredsrediti na Gren Slemove i dati svu pažnju njima", kazao je Đoković.

Govorio je o izgubljenom finalu od Nadala.



"Nije ni prvi ni poslednji meč koji sam izgubio. Tačno znam šta treba da radim, a prva stvar je da se totalno opustim, razmišljam o nečemu drugom i izađem iz ovog mehura koji su napravili", rekao je Đoković.



"Sebi bih mogao da zamerim to što nisam konstruisao poene strpljivije, nisam tražio ritam, već sam seckao igru i trudio se da mu ne dajem iste lopte i poene, da ga ne ubacim u ritam jer prosto poznajem njegovu igru veoma dobro. Sve vreme je držao konce u svojim rukama. Nema šta, skidam kapu za nastup", dodao je on.



Đoković će naredni turnir igrati za dve nedelje u Beču.



"Predstoji sedam do 10 dana odmora, da dam sebi odušak. Planirao sam da igram Beč, igraću taj turnir koji nije bio planiran u rasporedu pre, a koji je za dve nedelje. Nemam mnogo vremena da se opustim", kazao je Đoković.



Pauzu će provesti u Beogradu i rekao je da mu prija da bude sa svojim narodom.