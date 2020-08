Novak sparingovao sa Špancem, pogledajte zadivljujući udarac!

Teniska sezona se nastavila, a pitanje je kada ćemo videti Novaka Đokovića na terenu.



Mnogi smatraju da će to biti na US openu, ali je to i dalje neizvesno imajući u vidu situaciju sa pandemijom i dokumenta koja se moraju potpisati pre nego što se igrači odluče da učestvuju.



Ipak, i pored toga Novak se priprema kao da će igrati, trenutno je u Marbelji gde je danas sparingovao sa španskim teniserom.



Alehandro Davidovič Fokina koji je trenutno 97. na listi je imao i jedan fantastičan potez nakon čega mu se poklonio i Novak.



Pogledajte!



Djokovic lobbed Davidovich and... he did this... pic.twitter.com/jtfpaYsPUK — José Morgado (@josemorgado) August 12, 2020