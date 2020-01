Novak preko stare mušterije do polufinala, sledi teniski klasik!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković je uspeo da se plasira u polufinale Australijan opena pošto je savladao Miloša Raonića sa 3:0, bilo je 6:4, 6:3 i 7:6 (1).







Novak je imao problema tokom meča sa Raonićem, što zbog vida, što zbog dosadnih bekhend slajseva tenisera sa crnogorskim poreklom.



Raonića je održavao njegov jak servis u prvom setu, ali je dosta rizikovao što mu se nije isplatilo jer je praktično izgubio jedan gem zbog duplih servis grešaka.



Ipak, Raonić je bio odličan u spašavanju brejk-lopti sa kojima se suočavao u skoro svakom gemu, spasio ih je osam. Nije devetu koja je značila i Novakov prvi set.



Novak je u ranoj fazi drugog seta stigao do novog brejka, uspeo je da iskoristi treću koju je imao i na kraju je poveo sa 3:1, pa i sa 4:1 kasnije što je bila prednost koju je održao do samog kraja za velikih 2:0.



Treći set je bio najneizvesniji, Raonić je ponovo pretio svojim as udarcima, ali nije previše na Novakov servis koji je i danas bio fantastičan.



Sve do 11. gema u setu nije bilo problema ni za jednog tenisera da osvoji gem na svoj servis, a onda su se ređale brejk lopte na servis Raonića, spasio ih je četiri i na kraju osvojio šesti gem čime je obezbedio taj-brejk i šansu za osvajanje seta.





Otišlo se u taj-brejk, tamo je Novak poveo sa 3:0 od starta, do kraja povisio prednost za polufinale sa Rodžerom!