Novak poražen na početku nove sezone!

U polufinalu egzibicionog turnira u Abu Dabiju Novak Đoković je poražen od mladog grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa sa 2:1, po setovima 3:6, 7:6, 6:4.



Imao je problema sa servisom u prvom gemu, dozvolio je Cicipasu da dođe do brejk lopte, ali je uspeo da preokrene situaciju u sačuva svoj servis.



Nije ni Cicipas blistao, pa je Novak došao do prednosti od 4:1. Napravio je potom novi brejk za 5:1, vratio je jedan Cicipas, ali to je bilo sve od mladog Grka u prvom setu, dobio je na svoj servis Đoković i poveo sa 1:0 u setovima (6:3).



U drugom se situacija okrenula, Cicipas je poveo sa 5:1, ali se Đoković trgnuo, izjednačio na 5:5, otišlo se u tajbrejk. On ipak pripada Cicipasu, koji poravnava rezultat u setovima (7:6).



Cicipas odlučujući set otvara brejkom, Đoković je neko vreme uspevao da odoli napadima mladog Grka, ali je šesti teniser sveta ipak uspeo da zadrži svoj servis i rutinski privede meč kraju, te se plasirao u finale.



Đoković će se za treće mesto na turniru u Abu Dabiju boriti protiv poraženog iz duela Rafael Nadal - Karen Hačanov.