Novak počeo pripreme za Ameriku na "Obali Sunca", sparing partner slavni Španac!

Novak Đoković se sprema za američku turneju. Godina je prošla bez Vimbldona i Rolan Garosa, pandemija je zaustavila tenis, ali postoji nada da će se igrati u Sinsinatiju i posle toga US Open.



Nole namerava da, ako uslovi dozvole putuje na takmičenja preko Atlantika, da bude u karantinu u Americi i igra na Mastesu, a zatim i Gren Slemu.



On je počeo pripreme i to u svojoj vili u Marbelji, a pridružio mu se kao sparing partner iskusni Španac, Felisijano Lopez.



Nekadašnji svetski broj 12, koji je oko 50. mesta na ATP listi i dalje se takmiči, iako ima 38 godina. Igrao je egzibicije nedavno, svojevremeno i četvrtfinale US Opena.



Teren u Marbelji u Novakovoj kući je od iste podloge kao na centralnom terenu US Opena.



Uz Lopeza, tu je Alehandro Davidovič, mladi Španac koji je postao profesionalac prošle sezone, on je lokalni momak i uspeo je već da se plasira u top 100.











Sa njima je Ulises Badio, poznati fizioterapeut kome Đoković izuzetno veruje i koji će biti deo treninga.