Novak otkrio šta mu se desilo tokom meča, zašto je tražio tajm-aut, ali bivši asovi nemaju razumevanja

Novak Đoković se i na konferenciji za medije posle meča suočio sa tim pitanjem. Preneli smo juče , bilo je mnogo reakcija i komentara tokom meča na društvenim mrežama na tu temu, ase i na konferenciji za medije posle meča suočio sa tim pitanjem.





Potvrdio je da nije bila u pitanju nikakva povreda, već da se osećao iscrpljeno i da je utvrđeno da je - dehidrirao.





''Neobjašnjivo mi je to što se desilo sa tom vrtoglavicom i energijom na početku trećeg seta. Izašao sam da promenim odeću, međutim, kada sam izašao primetio sam da nešto nije u redu, mislio sam da je to samo trenutno, ali to je nešto što je bilo prisutno nekih set i po otprilike. Jednostavno, svaki put kada bacim loptu za servis, vrti mi se u glavi, gotovo kao da padam na terenu. Jako čudno.



Posle nekoliko poseta doktora ustanovljeno je da sam dehidrorao, što mi je čudnom, jer sam radio iste stvari kao i uvek pre meča. Dosta sam pio, ja imam svoj protokol pred izlazak na teren. Sigurno su različiti faktori uticali da se tako osećam na terenu - emocije, stres.







Malo sam bio razočaran što se tako osećam u finalu Gren Slema. Ali dobro, probaao sam da nađem način da se nekako izvučem iz tog nezgodnog položaja, ključan momenat je bio onaj na 2:1 u četvrtom setu, kada je imao brejk loptu'', objašnjava Đoković.





Ali, izgleda da ni neki bivši teniski asovi nemaju baš razumevanja za ove Novakove razlike. Tako su Džim Kurijer, Lejton Hjuit, kao i Sem Grot zbijali šale na njegov račun, baš zbog medicinskog tajm-auta.





''Možda se oseća loše u ovom trenutku. Verovatno mu nije dobro zbog rezultata, pošto ga je dva puta 'brejknuo' Tim", ustvrdio je Lejton Hjut



"Rezultat je definitivno taj koji mu je stvarao gorušicu", dodatno je ''zabiberio'' Džim Kurijer.



Bivši australijski teniser Sem Grot je bio najopširniji u svojim kritikama na račun Đokovića.



"Ne znam zašto bi napustio teren zbog lekara. Nisam siguran koji tretman mogu da sprovedu kao medicinski kad napuste teren. Siguran sam da nije dozvljeno da ubrzigavaš injekcije, samo se setite 2015. godine, ja sam imao problema sa nogom i nisam mogao da je koristim na sredini meča. Zato nisam siguran, izgleda bezovoljno i noge mu se tresu, izgubio je svu energiju'', ističe Grot.