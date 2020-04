Novak otkrio plan za spas tenisa koji je oduševio svet, ali ne i sve tenisere!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković otkrio je u razgovoru sa Fabiom Fonjijem plan za "spas" tenisa koji je izložio u saradnju sa Rodžerom Federerom, Rafaelom Nadalom i ostalim članovima Saveta igrača.



Naime, 100 najboljih tenisera bi pomogli onima koji su od 250. do 700. mesta na ATP rang listi, prvih pet bi donirali 30.000 dolara, a cifra bi se postepeno smanjivala do kraja najboljih 100.



"Igrači mogu da pomognu koliko god žele. Pričao sam sa Rodžerom i Rafom i pokušao sam da predstavim finansijski model, predlog koliko bi koji igrač, prema renkingu, trebalo da donira. Ali, teško je nagovoriti igrače da doniraju novac, koji god da im je renking. Tako da razumem da postoje različita mišljenja", rekao je Novak, prenosi B92.



Srbin je istakao da je bitno pokazati solidarnost u teškom trenutku.



"Mislim da i dalje nismo svesni koliko se neki muče na 250-300. mestu, pa sve do 1000. na svetu. Dobio sam veliki broj poruka zahvalnosti od slabije rangiranih igrača, ali ovo naravno nije bila samo moja incijativa. Ja sam samo u privilegovanoj poziciji što mogu da iskoristim svoj status u ovoj situaciji kako bih ljudima objasnio šta se dešava. Ja sam zaradio dovoljno novca da još mnogo godina živim bez igranja tenisa, tako da to mi nije problem. Ali postoji mnogo igrača na Fjučersima, na Čelendžer nivou koji se dosta muče", rekao je najbolji teniser sveta.