Novak okuplja svetske zvezde na Adria turu!

"Adria Tour" počeće u Beogradu na terenima TC Novak (13/14. jun), da bi se potom preselio u Zadar (20/21. jun), zatim u Crnu Goru (27/28. jun) i u Banjaluku (3/4. jul), saopšteno je danas.



Uz to, planiran je i odlazak u Sarajevo (5. jula) gde će Novak Đoković i Damir Džumhur odigrati egzibicioni meč.



Pored Đokovića, koji će igrati sve turnire, najveća zvezda te sportske manifestacije biće 26-godišnji Austrijanac Dominik Tim, treći teniser sveta, trostruki grend slem finalista i osvajač 16 ATP pehara.



Učešće na "Adria Tour" potvrdio je i Bugarin Grigor Dimitrov, teniser kome je treća pozicija na rang-listi bila najbolji plasman, a trenutno je 19. igrač na svetu. On je u karijeri do sada osvojio osam titula u singlu.



Od domaćih tenisera, igraće i Viktor Troicki, član srpske generacije iz 2010. koja je osvojila Dejvis kup, a osvajao je ATP kup ove godine, kao i Svetski kup 2009. i 2012. Najveće uspehe ostvarivao je 2011. godine kada se popeo na 12. poziciju rang-liste. Osvojio je tri titule u singlu do sada, Kup Kremlja i dva trofeja u Sidneju.



Kako se navodi u saopštenju, još velikih imena iz Evrope najavilo je dolazak na dobrotvorni turnir koji je osmišljen kako bi se prikupila sredstva za humanitarne projekte širom regiona, medju kojima su i programi "Novak Đoković" fondacije za programe ranog razvoja i obrazovanja dece.



Ujedno, želja organizatora je da se pomogne teniserima da se vrate u formu i takmičarski ritam usled situacije sa korona virusom.







Sistem koji će se primenjivati je "Round Robin", što znači da će svako da igra sa svakim u dve grupe, od po četiri igrača. Predvidjeno je da se igra na dva dobijena seta, do četiri gema.



U slučaju da bude omogućeno prisustvo publike, ulaznice će moći da se obezbede za dve sesije po danu, a termini će biti naknadno objavljeni.



Program će biti upotpunjen i dublovima sa poznatim ličnostima, kao i teniskim manifestacijama za decu.



Turniru u Beogradu prethodiće turnir Teniskog saveza Srbije, u uobičajenom formatu od kvalifikacija, koje kreću u ponedeljak, do finala koje će biti održano u petak. Taj turnir se igra za nagradni fond koji je TSS već izdvojio uz pomoć Novaka Đokovića.