Novak okrenuo drugi list, tenis ne sme da bude prioritet, progovorio i o povlačenju!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković, kojeg naredne nedelje očekuje Završni masters u Londonu, priznao je da više nije toliki fanatik za "belim sportom".



Srpski as, koji je prošao kroz turbulentnu godinu, istakao je da više nije u godinama kada je u prilici da isključivo razmišlja o tenisu, a da zanemaruje svakodnevni život.



"Mislim da je nemoguće da se više samo fokusiram na tenis i ništa više. Nisam više u životnom dobu koje može to da priušti. Postoje stvari u životu koje ne mogu da ignorišem zarad osvajanja trofeja i ređanja pobeda. Ne mogu misliti o rekordima umesto o deci, porodici i ostalim stvarima. Moram to da izbalansiram" - reko je Đoković.



Priznao je da mu lakše bilo da napreduje kao teniser, nego kao otac, pošto je u ovom prvom bio daleko iskusniji.







"Tenis igram od četvrte godine, manje ili više svaki dan skoro 30 godina. Mislim da sam usavršio pojedine segmente igre. Osim tenisa, trenira da budem što bolji muž i otac. U tome sam i dalje mlad" - rekao je Đoković.



Uprkos solidnoj sezoni u godini za zaborav, ovekovečenoj sa četiri trofeja, Đoković želi da se u Londonu pokaže u što boljem svetlu.



"Biti uspešan teniser je veliki podsticaj, ali i teret, zato što podiže očekivanja. Imao sam dosta uspeha u Londonu (pet trofeja), osećam se dobro, ali ima još dosta dok ne podignem pehar u ruke" - rekao je on.



Dodao je da će mu u narednim sezonama godine uslovljavati kalendar gde će pojedinim turnirima dati prioritet.



"Sve dok postoji želja i podrška porodice truduću se da igram. Ne smatram to obavezom ili finansijskim pitanjem. Želim samo da uživam i borim se na najvišem nivou. Sve dok tamo bude, biće me na terenu. Ne želim da sebi postavljam rok trajanja" - rekao je Đoković koji će turnir u Londonu početi u ponedeljak protiv Dijega Švarcmana.