Novak o protivniku: "Nije mu bio dan za servis"

Novak Đoković je danas uspeo da se plasira u polufinale turnira masters serije koji nosi naziv Sinsinati, ali se igra u Njujorku.



Savladao je Jana Lenarda Štrufa iz Nemačke koji nije imao svoj dan.



"Nije mu danas bio dan za servis. Dobro je počeo ali posle se mnogo mučio sa servisom. Dao mi je mnogo dobrih pogleda na drugi servis, kada smo ulazili u razmene imao sam šanse i pokušavao sam da držim servis, što sam radio dobro sve do poslednjeg gema. Sve u svemu servirao sam jako dobro, vrlo komforno, pogađao sam uglove i uživao u svemu", izjavio je Đoković posle meča.



Potom je govorio i o vremenskim uslovima koji su mu odgovarali.



"Ja volim ovakve uslove kada je malo hladnije, lepo je. Ne morate da se suočavate sa vrućinom i vlažnošću i da se toliko znoijte. Drugačiji su faktori koji utiču na vašu igru. Što se tiče mene bilo je savršeno, ne znam kako se on osećao. Dobro je što igramo i dan i noć, pod refletkorima i suncem, danas je bilo hladnije... Danas je bilo drugačije, što je čudno, ali je to bio i dobar test", rekao je Novak Đoković.