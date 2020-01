Novak neuništivi, Rodžer ponovo na kolenima!

Pobeda najboljeg srpskog, i nadamo se uskoro i najboljeg svetskog tenisera.Novak Đoković je savladao Rodžera Federera u okviru polufinala Australijan opena sa 3:0 u setovima i tako stigao do osmog finala ovog turnira. Napominjemo, ima do sada učinak u finalima Australije 7/7.Nije krenulo kako smo mislili da će ići. Srbin je propustio dve brejk-lopte na startu meča, potom izgubio servis, imao dosta problema kada je morao da servira drugi servis, i Federer je očas posla poveo sa 4:1. Mogao je da dođe i do 5:1 da Novak nije spasio tri brejk-lopte što je jedan od odlučujućih detalja ovog seta.Bilo je 4:2, pa 5:2 za Rodžera, a onda kreće rafalna paljba Novaka Đokovića. Srbin osvaja tri uzastopna gema, odlazi se u taj-brejk gde je Novak besprekoran, 7:1!Ovim je bilo i narušeno samopouzdanje Federeru, ali se i pored toga igralo u egalu u drugom setu sve do samog kraja kada se lomio meč.Bilo je 5:4 za Novaka kada je Rodžer imao servis, imao je loptu za osvajanje gema, ali je Novak osvojio tri uzastopna poena iskoristivši tako prvu set-loptu za velikih 0:2. Posebno je bio impresivan poslednji poen koji je osvojio Novak. Rodžer se u trećem setu držao sve do 2:3 i svog servisa kada je ponovo poklekao. Novak je ponovo iskoristio svoju prvu brejk loptu u setu, poveo sa 4:2, ubrzo i sa 5:2 pa je bio nadomak plasmana u finale.