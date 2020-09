Novak - Nedostajao Vajda, "problem" su Rafa i Rodžer?

Boris Beker se oglasio.



On ima svoje mišljenje.



"Mislim da je odluka prava, tako stoji u pravilima, sigurno da nije hteo namerno da pogodi bilo koga, samo razlozi su dublji. Mnogo drugih stvari mu je na umu, liderstvo u organizaciji, činjenica da nije bio koncentrisan. Na primer, pokušavao je da ubedi guvernera Njujorka da pomogne da dopuste Manarinu da igra, jer je bio u kontaktu sa pozitivnim Benoa Pareom".



"Verujem da je greška što Vajda nije sa njim, on ume da ga smiri. Ovakav problem imao je na Rolan Garosu 2016. kada umalo nije pogodio reket linijskog sudiju, tada se izvukao. Razgovarali smo o tome, ni ja nisam uvek bio miran kao igrač, možeš da vrištiš, da lomiš reket, ali ne da bacaš stvari i loptice oko. Bio sam zabrinut da bi ovo moglo da se dogodi", tvrdi slavni nemački teniser.



"Ali to je njegov mentalitet, emocija mu je donela 17 Gren Slemova. On je sjajan dečko, jedan od najboljih i najpoštenijih koje znam, uvek spreman da pomogne. On je čovek iz naroda, ali igra u eri Federera i Nadala i čini se da ga to muči što nije popularan kao oni".



"Mora dalje, mora da se pomeri od svega, sledi Rolan Garos, mora da razgovara i sa ženom i sa Vajdom, oni ga najbolje poznaju, mora samo da razmišlja o tenisu..."