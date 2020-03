''Novak me se plaši, osećam to''

Švajcarski teniser Stanislas Vavrinka ne može se pohvaliti međusobnim skorom u mečevima sa Novakom Đokovićem, u 27 duela Novak je slavio čak 19 puta, ali na Gren Slem turnirima Švajcarac je neretko umeo da napravi brojne probleme našem teniseru.





Posebno se pamte njihovi dueli na Australijan openu iz 2013. i 2014. godine. Novak je 2013. slavio sa 3:2, peti set je dobio sa 12:10, a godinu dana kasnije Vavrinka mu se revanširao u četvrtfinalu, kada je slavio sa 3:1.





Takođe, Vavrinka je dobio i finale Rolan Garosa protiv Đokovića 2015. godine, pa je sada već dugo svestan da na najvećim turnirima može da iznenadi Novaka, čime se i ovih dana pohvalio, uveren da ga se naš teniser čak i plaši!







"Novak je od velike trojke uvek bio onaj protiv kojeg sam najviše voleo da igram.







Njegov stil mi najviše odgovara iako me pobedio toliko puta da ne mogu ni izbrojati. Znam da me se plaši na Gren Slemovima, osetim to kad izlazimo na teren.







Igrali smo na US Openu i osetio sam da je napetiji jer je bio svestan šta sve mogu da uradim", izjavio je Vavrinka.

