Novak je spreman, evo kada kreće odbrana svetskog trona!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković oporavio se od koronavirusa i uskoro će nastaviti normalan trenažni proces.



ATP sezona se nastavlja sredinom avgusta, prvi turnir jeste onaj u Vašingtonu (14. avgusta), da bi nakon toga usledili Sinsinati, US Open, Kicbil, Madrid, Rim i Rolan Garos koji će biti održan 27. septembra.



Na Đokovićevom zvaničnom sajtu objavljeno je da će Novak za sada igrati samo na Rolan Garosu krajem septembra.



Srbin je i ranije napomenuo da će najverovatnije propustiti američku turneju i US Open kako bi se spremio za turnir u Francuskoj.



Rolan Garos je trebalo da se igra tradicionalno krajem maja u Parizu, ali zbog pandemije Covid-19 organizatori su ga pomerili za jesen. On bi trebalo da počne 27. septembra. Dakle, Novak će u odbranu teniskog trona i poena na ATP listi krenuti iz Evrope.



Novak je na Rolan Garosu osvojio samo jednu titulu, i to 2016. godine, kada je i kompletirao sva četiri grend slema.