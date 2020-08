Novak je na US openu zbog izostanka Rafe i Rodžera? Ovo je njegov odgovor!

Prvi teniser sveta Novak Đoković rekao je danas da je odlučio da učestvuje na Ju Es openu jer želi da pomogne da se takmičenja nastave.



Djoković se nalazi u Njujorku, gde se priprema za Ju Es open, koji će početi 31. avgusta.



Brojni igrači, uključujući i branioce titule u Njujorku, Rafaela Nadala i Bjanku Andresku, povukli su se sa turnira zbog straha od pandemije korona virusa.



"Osećao sam odgovornost kao najbolji igrač da budem ovde. Važno je da naš sport nastavi", rekao je Đoković za Njujork Tajms, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



Nadal se povukao sa turnira pošto smatra da pandemija nije pod kontrolom. Andresku je jedna od šest teniserki iz prvih 10 na svetu, uključujući prvu teniserku sveta Ešli Barti i osvajačicu Vimbldona Simonu Halep, koje su odustale od učešća.



Švajcarac Rodžer Federer neće igrati zbog dvostruke operacije kolena, a uz odsustvo Nadala, Đoković ima veće šanse za osvajanje trofeja.



"Ne mogu da kažem da je to glavni razlog zbog kojeg sam ovde, ali to je jedan od razloga", dodao je osvajač 17 grend slem titula Đoković.



Đoković je pre nekoliko meseci bio na meti kritika nakon što je u jeku pandemije organizovao Adria tur, posle čega su se brojni učesnici zarazili, uključujući i njega i suprugu.



On je rekao da je te kritike doživeo kao "lov na veštice" i naglasio da nije protiv svih vakcinacija, nakon što je prethodnih meseci optužen da je antivakser, pošto se negativno izjašnjavao o vakcinaciji.