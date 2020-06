"Novak je kao Real Madrid, kada te zove, ideš - peške!"

Goran Ivanišević uskoro će punih godinu dana biti deo tima koji radi sa Novakom Đokovićem.



Legendarni hrvatski teniser ovih dana će gostovati u Beogradu, koji je domaćin prvog turnira Adria tura.



Ivanišević, kao direktor drugog turnira u Zadru, govorio je zašto je Adria tur važan. On smatra da će na ovaj način biti poslata poruka svima u regionu.



"Mi pričamo isti jezik, imamo isti mentalitet, nekada davno je to bila jedna zemlja. Sad smo se svi rasprštali. Ali u sportu nema mesta za mržnju i zavist. Puno je fudbalera koji igraju u istim klubovima pa se podržavaju. Tenis je individualni sport, ali opet je lepo videti kada dođeš na jedan veliki turnir. Dvadeset balkanaca u svlačionici, jedan drugoga podržavaju, treniraju. Kada igraju meč, tih sat-dva svako hoće da pobedi, ali posle su opet prijatelji. Sutradan opet treniraju, tako da ovo je odlična stvar i naravno da je sport jedini koji sve može da približi i ujedini, da odnose postavi na normalan nivo, kakvi bi inače trebalo biti", rekao je Ivanišević za Al Jazeeru Balkans.



Hrvat je potom na najlepši moguči način uporedio Novaka sa Real Madridom, čiji poziv nije mogao da odbije.



"Pa to je isto kao da sam ja fudbalski trener i zove me Real Madrid. Odmah se kreće, pešice. Novak Đoković se ne odbija. Ja sam navikao da živim sa pritiskom I bilo bi dosadno da je sve u redu. Šta Novaka mogu da naučim? On je osoba koja stalno hoće da napreduje. Stalno se priča i gleda kako se može usavršiti njegova igra. I zato su njih trojica Đoković, Nadal i Federer tu gde jesu. Jer se ne boje da uče, napreduju. Prihvatuju svaku sugestiju. U tom delu je jako interesantno i lako raditi. Naravno može se nešto unaprediti. Drugi servis mu je puno jači. Nisam mu ja rekao, hej serviraj 190 km/h drugi servis. Malo smo radili na toj tehnici. Ima samopouzdanje i sada servis ide 180 ili 190 km/h na važnu loptu. Uvek tu ima mesta za napredak. On želi biti zapamćen kao najbolji svih vremena. Hoće da obori sve rekorde", naglasio je Ivanišević.









On čvrsto veruje da Đoković ima šansu da prestigne i Nadala i Federera po broju osvojenih Grend slemova.



"Ne da ima šanse, nego hoće. Ja se iskreno nadam da će ova korona nestati. Ove godine nikad psihički, fizički i teniski nije bio bolji. On je doveo svoje telo na jedan nivo kada mu je teško parirati. Mislim da je on jedini koji je mogao osvojiti kalendarski Grend slem. Ovo je po mom mišljenju bila ta godina. Jedino je Rolan Garos tu problem. Svi pričaju o Nadalu, ali ja sam se više bojao Dominika Tima koji je nezgodniji teniser. Nadal ne voli igrati sa Novakom. Korona je usporila sve, ali sigurno će rekorde oboriti. Jer spreman je, napaljen je", zaključio je Đoković.