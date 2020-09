Novak izgubio set, a onda se razgoropadio!

Novak Đoković je uspeo da se plasira u treće kolo US opena pošto je danas savladao Kajla Edmunda sa 6:7 (5), 6:3, 6:4 i 6:2.



Postoji verovatno jedan način da Kajl Edmund, ali i svi igrači koji svoju igru zasnivaju na dobrom servisu, dobiju set protiv Novaka Đokovića, a to je rezultatom 7:6.



Upravo se to i desilo u prvom setu, držao je odlično svoj servis Edmund protiv jednog od najboljih ikada ritern igrača, došao do taj-brejka kada je Novak u ključnim trenucima pokušavao da skrati poene što mu nije donelo dobro, pa je Britanac poveo sa 1:0.



Ipak, sve je došlo na svoje mesto u narednim setovima.



Novak je zaigrao još agresivnije, znao je da Edmund ne može čitav meč da drži visok nivo servisa, sačekao brejk šansu u 4. gemu drugog seta i iskoristio priliku, dovoljno za izjednačenje u setovima.



Treći set je bio veoma uzbudljiv, opao je nivo servisa i jednog i drugog tenisera, pa je tako Novak tri puta napravio brejk, Edmund "samo" dva puta, pa je Srbin poveo sa 2:1 u setovima. Imao je Novak i fantastičnu seriju od devet uzastopnih poena koje je osvojio, ispostavilo se da je to dovoljno za set. Ipak, moramo istaći da je najbolji teniser sveta imao svu kontrolu u trećem setu, od trećeg gema je imao prednost od makar jednog brejka.







Na startu poslednjeg seta odmah brejk Novaka Đokovića nakon dugog gema, ubrzo je poveo i sa 2:0 pa je bilo pitanje samo koliko će dugo trajati četvrti set.



Nije bilo previše, Novak je napravio još jedan brejk, ubrzao proces i plasirao se u treće kolo.