Novak i Rafa na dve različite strane! Sporan je US Open, ko je u pravu?

Teniska sezona je prekinuta zbog pandemije, nastavak se očekuje 31. jula, ali je termin US Opena i dalje neizvestan.



Turnir bi trebalo da se održi od 31. avgusta do 13. septembra, međutim postavlja se pitanje pod kojim uslovima.



Najavljen su rigorozne mere bezbednosti sa kojima se ne slaže najbolji teniser sveta Novak Đoković.



"Nećemo moći da idemo na Menhetn, spavaćemo u aerodromskim hotelima i biti testirani dva ili tri puta nedeljno", rekao je Novak za BBC pritom se osvrnuvši na to da će samo jedan član stručnog štaba biti uz tenisera.



"To je nemoguće. Mislim, potreban vam je trener, ali istovremeno i kondicioni trener i fizioterapeut", kazao je Đoković.



Sa druge strane, Rafael Nadal ima drugačije mišljenje.



"Da ste me pitali da li želim da putujem u Njujork i igram tenis danas, rekao bih vam da je moj odogovor ne. Sve dok turnir ne bude organizovan pod ekstremno bezbednim uslovima



Ako ne bude tako, nema smisla da ga igramo. Moramo da budemo odgovorni i pošaljemo jasnu poruku čovečanstvu. Nije lako organizovati veliki turnir", smatra Nadal.