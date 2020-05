Novak dovodi tri velike svetske zvezde u Beograd!

Najbolji teniser sveta Novak Djoković najavio je danas da će na turnir u Beogradu, u okviru "Adria Tura", učestvovati i nemački teniser Aleksander Zverev.







Regionalna serija turnira "Adria Tour" održaće se od 13. juna do 5. jula na pet različitih lokacija.





"Srećan sam i veoma uzbuđen što ću imati priliku da igram pred domaćom publikom i što ću imati priliku da putujem i nastupim na turnirima u regionu", rekao je Đoković na konferenciji za novinare u Beogradu.







Turniri će se igrati na šljaci, a setovi će biti skraćeni na četiri gema.



"Želim da podelim sa vama da i Aleksandar Zverev dolazi u Beograd, pored Dominika Tima i Grigora Dimitrova. Tri velike svetske zvezde. Jako sam zahvalan i presrećan što ću imati mogućnost da ih ugostim ovde u mom rodnom gradu i ovde na '25. maju'", rekao je Đoković.



Prvi teniser sveta je naveo da će Tim igrati samo u Beogradu, da postoji šansa da će Zverev osim u Beogradu igrati i u Hrvatskoj, dok bi Dimitrov trebalo da igra u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori.



Đoković je dodao i da "pregovara sa još nekoliko zvezda".



On je otkrio i da je pregovarao sa Milošem Raonićem, da je i njemu bila velika želja da zaigra u Crnoj Gori, ali da je Kanađanin odlučio da ipak ne dolazi u Evropu.



Novinare je zanimalo i da li je Đoković zvao Rodžera Federera i Rafaela Nadala.



"Bio sam u kontaktu sa njima više nego što je uobičajeno... Federer i dalje ima problema sa kolenom, nisam se ni ustručavao da ga pitam. Rafa je tek skoro počeo da igra, razgovarali smo pre nedelju dana nešto vezano za Ju-Es open, ali nisam ga pitao. Da li ću ga pitati, ne znam. Možda, ali ne očekujem da će doći", rekao je Đoković.



"Adria Tour" počeće u Beogradu na terenima TC Novak (13/14. jun), da bi se potom preselio u Zadar (20/21. jun). Te dve lokacije su, po rečima Djokovića, za sada sigurne.



Plan je da se turnir igra i u Crnoj Gori (27/28. jun) i u Banjaluci (3/4. jul). Uz to, planiran je i odlazak u Sarajevo (5. jula) gde će Novak Đoković i Damir Džumhur igrati egzibicioni meč.



"Crna Gora i Bosna i Hercegovina još nisu 100 odsto potvrđene. Želim da se to tamo održi, ali zbog kasnog početka organizacije, te dve poslednje lokacije još nisu sigurne, ali radimo na tome da se to ostvari", rekao je Đoković.



"Radimo na cilju da se sve ove lokacije ostvare i da tamo igramo. Sarajevo bi bio završetak turneje gde bih igrao meč sa Damirom Džumhurom. Ako postoji mogućnost za dubl, onda i sa Brkićem, Bašićem...", dodao je najbolji teniser sveta.

On je istakao da će cela turneja biti humanitarnog karaktera.



"Svi prihodi od sponzorskih ugovora, televizijskih prava ići će u humanitarne organizacije. Moja organizacija će biti jedna od tih organizacija, a svetske zvezde koje budu dolazile imaće mogućnost da izaberu humanitarnu organizaciju, ovde ili u svetu", rekao je Đoković.



Jedna od nepoznanica je trenutno da li će na turnirima, zbog situacije sa korona virusom, biti i publike.



"To je nešto što je još neizvesno, kao i mnoge stvari koje prate ovu situaciju sa korona virusom. Moramo da pratimo i da poštujemo pravila koja izdaje Krizni štab i Vlada Srbije, kao i u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini gde ćemo putovati", rekao je Djoković.