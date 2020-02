"Novak će uzeti još dva Gren slema ove godine!"

Novak Đoković osvojio je svoj 17. Gren slem u Melburnu gde je podigao trofej namenjen najboljem na Australijen openu.



Srbin je u finalu savladao Dominika Tima posle velike borbe u pet setova, a čovek koji nije baš poznat kao veliki ljubitelj najboljeg tenisera sveta Mats Vilander ovoga puta nije mogao da sakrije oduševljenje načinom na koji je Đoković stigao do trofeja.



"Na ovom turniru mi je bilo najimpresivnije to što je svaki meč odigrao kao da je finale, bez obzira na to ko je protivnik. Uvek se trudi da ostane posvećen aktuelnom trenutku", kazao je Vilander koji smatra da Novak može da stigne i do brojke od 25 osvojenih Gren slem titula pre nego što završi karijeru.



"Bio bih iznenađen ako ne osvoji još dva grend slema ove sezone. U stvari, ne vidim ko bi mogao da ga zaustavi od osvajanja još četiri najveća turnira ili više od toga. Mislim da može da osvoji 25 grend slem titula pre nego što se penzioniše", veruje Šveđanin.



Đoković je osvajanjem Otvorenog prvenstva Australije ponovo zauzeo čelnu poziciju na ATP turu sa 9.720 bodova.