Nole otkrio šta se dešava iza scene sa Rafom i Rodžerom, ''skrivanje iza ormarića''?!

"Uvek sebe vidim na tronu i stremim ka tome, ne može uvek da se ostvari, nekad stvari ne idu kako si poželeo ali to život. Definitivno imam najviše ambicije u tom pogledu", rekao je Đoković novinarima u Beogradu.



Po mnogim stručnjacima ova i sledeća godina biće najvažnije u istoriji tenisa i da će glavni akteri biti trojica najboljih svih vremena. Novinare je zato zanimalo i koji su kvaliteti koji oni prepoznaju jedni kod drugih koji će možda biti odlučujući u tome ko će biti "Greatest Of All Time".



"Između nas trojice postoji dosta vezivnih tačaka i sličnosti i jedna od njih, koja je najistaknutija, jeste šampinski mentalitet. Sva trojica smi pričali o tome koliko jedni druge vučemo, motivišemo i to jeste tako. Federer koji igra na vrhunskom nivou u svojim godinama je nešto što je stvarno za divljenje. On uživa u tome što radi. Mislim da on i dalje ima najviše ambicije što se tiče plasmana na listi i gren slemova. Mislim da smo mu nas dvojica najveća motivacija da bi to ostvario. To isto važi i za mene", rekao je Djoković.



"Njih dvojica i naši mečevi, borbe je nešto što mene dodatno motiviše i vuče napred. Ja rastem sa tim momcima koji su mene oblikovali kao tenisera. Ja sam u duelima koje sam imao sa njima izrastao u tenisera koji sam danas. Najviše zbog njih dvojice i mečeva koji smo imali. Meni je zadovoljstvo, iako to nisam govorio u početku karijere, što sam deo njihove ere", dodao je on.



Novinari su pitali Đokovića i šta se dešava u svlačionici nakon velikih mečeva protiv Federera ili Nadala.



"Uglavnom se izbegavamo", rekao je Đoković uz osmeh.



"Svlačionice nisu baš svuda velike, skrivamo se iza ormarića. Dešava se da se tuširamo jedni pored drugih... Ali, ne gledamo se. Neprijatno jeste. Ne pričamo. To su velike emocije, pogotovo kad igramo nas trojica jedni protiv drugih", rekao je Đoković.



On je naveo da mu je najteži period u karijeri bila povreda lakta. Govorio je tada i o nedavno preminulom Kobiju Brajantu.



"Doživljavao sam veliki preobražaj iznutra... Bio sam pod pritiskom. Razgovarao sam sa mnogim vrhunskim sportistima. Upravo tada mi je Kobi Brajant najviše pomogao. Imali smo nekoliko razgovora. Dao mi je neke smernice, podelio je svoja iskustva sa mnom...", rekao je Đoković.



"Delio je svoja iskustva jer je posebno u poslednjih nekoliko godina svoje karijere kuburio s povredama... Objasnio mi je kako se on sa tim izborio psihički, šta je morao da uradi, kako da izbalansira privatni s profesionalnim životom, kako je napravio prelaz na sve ostalo što je gradio nakon karijere i u čemu je bio jako uspešan... Njega više nema, ali njegov legat i njegov duh će večno živeti. On je za mene najveći po svom uticaju koji je prevazišao sportske razmere", istakao je Đoković.



Srbija ima petoricu tenisera među najboljih 50 na svetu, a novinare je zanimao koliko vidi svoju ulogu u svemu tome.



"Bitno je pričati o tome. Individualni sam sportista, ali sam sastavni deo teniskog sveta, a najviše ovde u Srbiji. Trudim se da stojim na raspolaganju Teniskom savezu Srbije i klubovima... da doprinesemo negovanju teniske tradicije u Srbiji", rekao je Đoković.



"Nažalost, postoje određeni podaci u poslednjih nekoliko godina gde svi ovi naši uspesi se nisu preneli na klupski nivo, smanjio se broj članova upisanih u TSS, što je bilo paradoksalno uzimajući u obzir rezultate koje smo beležili. Sada se popravila situacija. Usvojen je projekat po kojem je tenis ubačen u osnovne škole. To je izuzetno velika stvar za naš sport. Tenis je skup sport i ovo je veliki korak napred jer će deca širom Srbije imati mogućnost da se opredele za tenis. Od septembra bi to trebalo da krene", dodao je Đoković.



Đokovića čeka naporan period od Rolan Garosa do Otvorenog prvenstva Amerike, pa su ga novinari pitali kako će tempirati formu, odnosno koliko je teško.



"Nije teško, iskreno. Imam iskustvo, nije mi prvi put da sam u olimpijskoj godini i okružen sam dobrim stručnim timom... Činjenica je da će biti naporno, treba znati kako racionalno ulagati i trošiti eneregiju, ne samo po turnirima i van. Svestan sam toga, to je početna tačka. Imam tim, plan, ne mogu da garantujem da će će uroditi plodom, ali potrudiću se da bude tako", rekao je Đoković.