Nole o popularnosti, skromnosti, poštenju...

"Popularnost ima svoje prednosti i mane, tako je definitivno i za svakog važi isto. Smatram da mnogo zavisi od toga kako to posmatraš, šta želiš od svog javnog života. Trudimo se kao porodica da živimo 'normalnim' životom i budemo skromni, svesni sveta oko nas, šta se događa. Svet u kom živimo je manjina, privilegovani smo. Ta svest pomaže da se pristupi skromno i pošteno svemu", rekao je Đoković novinarima u Beogradu.



Đoković je upitan da li ga opterećuje popularnost, koja je iz godine u godinu sve veća, i u kojoj meri remeti porodicu.



"Ima svojih prednosti jer mi ovakvi događaji omogućavaju da prenesem određene poruke za koje smatram da su relevantne, pogotovo za mlađu publiku. Postoje mane te popularnosti, ali to su okolnosti u životu i realnost sa kojom svako ko je u mom okruženju mora da živi. Jednostavno je tako i to svi prihvataju", kazao je Đoković.



Pitanje je bilo vezano i za njegovu decu, hoće li u budućnosti njih opterećivati to što mu je roditelj tako velika zvezda.



"Deca će učiti kako rastu i razvijaju se, kako da se nose sa tim. Želim da moja deca izraze sebe i ostvare sebe na nezavisan, svojstven način, da budu srećni i potpuno samostalni, čime god žele da se bave", odgovorio je Đoković.