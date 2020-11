Najbolji svetski teniser Novak Đoković će vladati još neko vreme, to je definitivno, a danas je nastavio da niže pobede.



Bila je to njegova 40. ove sezone, a ono po čemu će ostati upamćen jeste i 33. pobeda u glavnom gradu Engleske.



Niko nije uspeo da postigne ovoliki broj pobeda, do sada je Federer bio izjednačen sa Novakom sa po 32 pobede, ali se Novak danas osamio na vrhu.



Tako će i ostati jer London je po poslednji put domaćin završnog turnira, od sledeće godine se seli u Šangaj.