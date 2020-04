Neverovatan čovek - Srbija, pa Italija, sada je OPET red na Novaka da bude human!

Novak je kao predsednik Saveta tenisera došao do sjajnog predloga.



On će sa svojim kolegama do 100. mesta na ATP listi pomoći igračima koji su slabije rangirani i čija egzistencija je dovedena u pitanje.



"Đoković, predsednik saveta igrača, navodno je predložio da najboljih 100 rangiranih na ATP listi pomogne sa od 5.000 do 30.000 dolara prema kliznom obimu fondu za pomoć slabije rangiranim teniserima.







Sa droprinosima sa grend slemova i drugih ATP turnira, mogao bi kompletan paket donacije da prebaci 4 miliona dolara. Sjajan gest tenisera", istakao je novinar Njujork Tajmsa Kristofer Klari.



Ovo će sjajno odjeknuti, novinari uveliko veličaju trojicu najboljih tenisera današnjice.



"Ova Novakova poruka kolegama sa Rafom i Rodžerom je zaista izvanredna. Prepričavaćemo našim unucima o velikoj teniskoj trojci, a neke od priča će se čak možda i ticati tenisa", napisao je novinar Džon Verhejm.