Neuništivi Novak ostaje prvi, pregazio Rusa!

Srpski teniser Novak Đoković je uspeo da se plasira u polufinale ATP turnira u Dubaiju pošto je danas savladao Karena Kačanova sa 6:2 i 6:2.





Novak je tokom čitavog meča prikazivao atomski tenis i možemo samo da poželimo da ona potraje još dva meča do kraja ovog turnira.





Kroz prvi set smo praktično protrčali, Novak je i dalje imao problema sa ubačenim prvim servisom (56%), ali mu to nije smetalo da stigne do laganog osvajanja prvog seta.



Najbolji svetski teniser je stigao do 3:1, brzo i do 5:1 kada je set praktično bio rešen. Nije Kačanovu pomoglo ni opuštanje srpskog tenisera koji je u gemu na svoj servis propustio jednu set loptu. Uspeo je u narednom gemu Novak da napravi novi brejk koji je značio i osvajanje seta.



Kačanov je imao dosta muke na svoj servis danas što je pokazivao i početkom drugog seta. Novak nije iskoristio jednu brejk loptu u 2. gemu, ali dva gema kasnije se stvar promenila, Novak je sa nulom osvojio gem na servis Kačanova, odigrao je maestralan gem u kom smo videli i jedan drop-šot i jedan lob.







I naredni gem je bio sa nulom, pobeda više nije dolazila u pitanje, Novak se lagano plasirao u polufinale gde će mu protivnik biti francuski teniser, pobednik duela Gaske-Monfils.



Valja napomenuti i da je Novak definitivno odbranio prvo mesto na ATP listi ovim plasmanom u polufinale, bez obzira šta Nadal bude uradio u Akapulku.