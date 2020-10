Nekadašnji "broj 1" otpisao Federera, ko je najveći teniser svih vremena?

Britanski teniser Endi Marej svojevremeno je bio i najbolji teniser sveta, međutim nije se dugo zadržao na tom mestu.



Sada je to Novak Đoković koji je nedavno glatko poražen od Rafela Nadala u finalu Rolan Garosa, pa se polemika oko toga ko je najbolji teniser svih vremena dobrano rasplamsala.



Novak, Rafa ili Rodžer Federer? Marej je imao zanimljiv odgovor.



"Nemoguće je odgovoriti na takva pitanja jer nikada ne znate. Neko se možda povredi, dođe do nekog problema kao što je bio slučaj sa mnom i to mu promeni celokupni tok karijere.



Ako svi ostanu zdravi i penzionišu se sa istim brojem godina, onda mislim da će to biti između Rafe i Novaka. Mislim da će se bitka voditi između njih dvojice. Ali, kao što sam rekao, sve zavisi od mnogih stvari. Ali, ako ostanu zdravi i penzionišu sa isto godina, mislim da će se sve svesti na njih dvojicu", smatra Škot.



Marej se osvrnuo i na veliko dostignuće Nadala koji je osvojio svoj 13. trofej na Otvorenom prvenstvu Francuske.



"To je neverovatan uspeh, ne verujem da će to iko ikada nadmašiti. On, naravno, može da osvoji 14 ili 15, koliko god već. Fali mu jedna titula da na jednom Slemu osvoji isto koliko je Pit Sampras osvojio na sva četiri. To je neverovatno.



Mislim da je to jedan od najboljih rekorda u sporta, možda čak i najbolji, tako da pored toga nema šta da se kaže. Mislim da to niko nikada neće ponoviti, čak ni da će mu se iko ikada približiti", smatra 33-godišnji teniser.