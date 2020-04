Ne vredi korona, Safin vas sve "provalio", 5G, čipovanje i vladari iz senke!

Marat Safin je ozbiljan, a njegove konstatacije su obišle svet.



On naime tvrdi da je korona virus projekat, brižljivo planiran i osmišljen, a cilj je da nas kada bude vakcina kontrolišu mirko čipovima.



Mogao bi da osnuje grupu na Fejsbuku sa pristalicama teorije zavere.



"Još 2015. je Gejts otkrio da će uslediti epidemija, pa pandemija i da naredni neprijatelj nije rat, bego vitus", kaže slavni teniser.



Safin često iznosi ovakve teorije.



"On je znao za to, a i na Davosu su već pokazali scenario", kaže Dafin.



"Zbog čega su pokrenuli 5G. Ugradiće nam nanočipove, sve ukazuje na to. Vidite šta se dešava, ljudi paniče, sve je osmišljeno", kaže Rus.



"Ovo nije tajna, a nisu iza toga Putin, Tramp i Merkel, već lideri iz senke. To su ljudi koji imaju novca i upravljaju svetom. To su bankari, Rotšildi, sigurno da su to ljudi moćniji i svi znamo koliko novca imaju i da kontrolišu banke", završio je Safin.