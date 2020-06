Najnovije vesti obradovale Novaka, sad je još motivisaniji!

Teniski savez SAD odlučio je da će se US open održati od 31. avgusta bez navijača zbog pandemije korona virusa.





Đoković je rekao da je zabrinut jer mnogi igrači zbog pandemije možda neće moći da doputuju u Njujork, čak i da to žele.



"Nadamo se da će svaki igrač koji učestvuje, izabran po renkingu ili koji zaslužuje da učestvuje, imati podjednake šanse da doputuje tamo kao i svako drugi. To je veoma važno jer je to osnova ATP i osnova medjunarodnog tenisa", rekao je Đoković za podkast Eurosporta, preneo je Skaj.





Branilac titule Španac Rafael Nadal rekao je da pod trenutnim okolnostima on najverovatnije neće putovati u Njujork, a druga teniserka sveta Rumunka Simona Halep nagovestila je da ni ona možda neće igrati.





Đoković je početkom meseca rekao da će učešće na US openu biti nemoguće zbog "ekstremnih" protokola koje su nametnuli organizatori.





Međutim, srpski teniser sada je rekao da mu je drago što će se taj turnir održati i što će se u avgustu nastaviti ATP takmičenja, koja su prekinuta u martu.

"Izuzetno sam srećan i uzbuđen što vidim da se svi turniri, posebno Gren Slemovi, održavaju. Mislim da su mnogi ljudi bili skeptični, posebno za turnire u SAD s obzirom kroz šta sve prolazi ta zemlja tokom pandemije.







Mnogi ljudi su, uključujuči i mene, bili skeptični da li će se turnir održati ili ne. Nadajmo se da će se u naredna dva meseca neke od tih restrikcija ublažiti i da ćemo imati sjajan turnir", naveo je Đoković.



Govoreći o Rolan Garosu, koji će početi 27. septembra, Đoković je rekao da jedva čeka početak turnira.



"To je jedan od najvažnijih i najlepših turnira na svetu. Uvek sam uživao igrajući tamo i jedva čekam da se vratim", dodao je srpski teniser.