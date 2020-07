Najbolji italijanski teniser svih vremena: "Novak ima psihičkih problema, misli da je bog"

Novak Đoković je nedavno pružio ogromnu pomoć Bergamu u borbi protiv koronavirusa, ali nisu svi Italijani velikodušni prema njemu.



Jedan od njih jeste i Adrijano Panata, najbolji italijanski teniser svih vremena.



Nekada četvrti igrač na svetu je rekao da Novak nije dobro psihički.



"Novak misli da je bog. Ima psihičkih problema", rekao je on.



Kada su ga pitali da kaže ko je najbolji teniser svih vremena, kao iz topa je odgovorio.



"To je lako, Rodžer Federer. Statistika koja govori u prilog Đokovića me ne zanima, ja gledam širu sliku. Stil, način igre, osećaj za igru, gledam kompletnije od statistike. Federer je uvek bio i uvek će biti onaj koji tenis igra bolje od svih ostalih", rekao je Panata.



Za dobrim konjem, prašina se diže, reče poslovica...