Rafael Nadal je stigao do trećeg kola bez velikih problema.



On je danas u drugom kolu savladao Makenzija Mekdonalda sa 6:1, 6:0 i 6:3 za sat i 43 minuta igre.



Rafa je sasvim solidno servirao, a u prilog tome govori i podatak da se nije susreo sa brejk loptama na svoj servis. Na drugoj strani, čak sedam puta je koristio brejk loptu.



U narednom kolu će se sastati protiv boljeg iz duela Nišikori - Travalja.



Podsećamo, Rafa ne može na Novaka do finala, a potencijalni rival u polufinalu mu je Dominik Tim.