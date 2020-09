Nadal u neverici pred Rolan Garos, kakvi su ovo uslovi, kakve su ovo loptice?! Reagovao i Novak!

''Kralj šljake'' je uvek sa velikim samopouzdanjem dolazio na svoj omiljeni Gren Slem turnir, Rolan Garos, ali ovoga puta to nije slučaj.





Naime, Rafael Nadal je prilično zabrinut zbog uslova u kojima će se odigrati ovogodišnji turnir, koji je zbog pandemije koronavirusa pomeren sa proleća na jesen.







Smatra da su ''loptice kamen opasan po zdravlje'', uz ekstremne uslove ''hladnoće i vlage''.





Ipak, prihvatio je izazov, a o svemu ovome je govorio na onlajn konferenciji za medije.







"Ne znam, čudna je situacija za sve, potpuno različita od Rima, uslovi su tamo bili dobri, ovde su surovi, vrlo je hladno, malo su ekstremniji i teži za sve. Na devet stepeni, igrati turnir na otvorenom je ekstremna situacija, sa kišom, hladnoćom, vetrom... Lopte se veoma razlikuju od onih iz prethodnih godina, na Majorci je sa vrućinom već bilo sporo i teško, ali ovde je hladno i loptice su poput kamena.







Možda je ovo turnir na kojem su uslovi uopšte najnegativniji u svakom pogledu, zbog hladnoće i lopte. To je prvi put da je ovaj brend napravio loptu za igranje na Rolan Garosu. Mnogo je stvari koje treba poboljšati zbog zdravlja igrača. Imao sam samo dva dana dobrog treninga'', požalio se Nadal.



Nije moglo bez pitanja o Đokoviću i mečevima sa našim teniserom na šljaci, a Nadal je nastavio da se žali na uslove.







"Tačno je, pobedio me je mnogo puta na šljaci, ali istovremeno sam i ja bio veoma uspešan. Ovo su mi najteži uslovi u celoj karijeri. Lopte su veoma teške ako je hladno, dolazim sa manje priprema nego inače, ali ovde se borim i dajem sve od sebe. Takmičim se u ponedeljak, pa ćemo videti. Uložiću strast da budem pozitivan da bih imao bolje vibracije svaki dan.



Ovo je najveći izazov u celoj mojoj karijeri. Situacija je teža nego ikad. Veliki je izazov igrati ovde, jer je vrlo ekstremno igrati u Parizu sada, ali moram da budem spreman za ponedeljak ", poručio je Nadal i još jednom naglasio da su loptice ''superteške''.



"Za mene ovo nije ispravna lopta za igranje na šljaci. Uslovi će biti gori, prihvatam izazov, ali organizacija mora ovo da pregleda, jer lopte mogu biti opasne za laktove i ramena. Moraju to uzeti u obzir. Moram da imam najbolji mogući osećaj, sa pravom ambicijom i motivacijom", zaključio je Nadal, a prenosi španski ''As''.

-

-

Sa Nadalom se delom slaže i naš Novak Đoković, koji će biti prvi nosilac na Rolan Garosu.



"Podloga je takođe teška i mokra. Opšti uslovi utiču na samu loptu. Veoma je teško reći da li je loptica generalno teška ili je to samo zato što igramo pod ovakvim sporim i teškim uslovima.





Moramo to da prihvatimo. Zbog toga smo svi došli malo ranije da pokušamo da se naviknemo na ove nove lopte i na uslove koji se prilično razlikuju od onih na koje smo navikli na Rolan Garosu", dodao je Đoković.