Nadal progovorio o Novakovoj eliminaciji!

Rafael Nadal je imao opsežan intervju na Movistar+ televizji.



Španac je bio iskren, na par pitanja dao i direktan odgovor, čak i pohvalio Pikeovu nameru oko promena formata Dejvis Kupa.



"Za razliku od drugih, meni deluje dobro to što neko van našeg sporta želi da investira u tenis. Uspeo je da ponovo podigne Dejvis Kup. To je krvava prošlost"



Takođe je imao i pitanje oko skandala na US Openu, kada je Novak Đoković eliminisan pošto je lopticom pogodio linijskog sudiju.



"Kada sam video udarac Đokovića, pomislio sam gotov je. Pravilo je jasno. Kombinacija loše sreće, i to dosta loše, ali sudija nije imao drugih opcija. Loša sreća, ali moralo je tako da bude", uveren je Nadal.













Pored eliminacije sa US Opena, Nadal je imao dosta reči hvale za Đokovića i Federera, svoje najveće rivale.