Nadal je tek treći favorit za Rolan Garos?

Nekada četvrti teniser sveta Greg Rusedski istakao je da Nadal nije prvi favorit za osvajanje Rolan Garosa ove sezone.



On ističe da bi mogao da bude tek treći favorit za osvajanje titule na turniru u Parizu.



"Promena termina Rolan Garosa, kao i suspenzija teniske sezone umnogome menja stvari. Rafi više odgovara kada se igra brže, da loptica više odskače. Pre neku godinu sa Novakom Đokovićem igrao je do kasno i uslovi su postali drugačiji, igralo se sporije što njemu nikako nije odgovaralo, dok je njegovom rivalu to više ležalo. Mislim da bi ove sezone to mogla da bude Novakova prednost. A tu je i Dominik Tim, koji je već pokazao da se odlično snalazi na šljaci i preti da postane novi 'kralj' te podloge. Dakle Rafi će biti teže da osvoji titulu ove godine u Parizu", rekao je Greg Rusedski.



Naravno, ne isključuje ga iz trke.



"Možda će uslovi ići na ruku nekim drugim igračima, ali ne možete tek tako isključiti momka koji je osvojio 12 titula na Rolan Garosu. Smešno je 'otpisati' ga", kaže Rusedski.