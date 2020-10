Nadal je bukvalno ZID, Đoković može i mora bolje!

Rafael Nadal je poveo sa 1:0 u velikom finalu, pošto je u prvom setu razbio Novaka Đokovića bez izgubljenog gema - 6:0!





Malo je reći da je Nadal danas spektakularan, pošto je utisak da sve može da vrati i da stigne. Svaki poen je maratonski, a iako je odigrano samo šest gemova, dosadašnji deo meča traje čak 45 minuta.





Đoković je dobro krenuo na svoj servis, imao 40:30, ali je onda nizom grešaka, i nestvarnom odbranom, Nadal napravio brejk.



Španac je uspeo da potvrdi brejk, pošto nije ostavio baš mnogo prostora Đokoviću da se vrati. Poeni su bili dugi, što uvek više odgovara Nadalu, koji može do iznemoglosti da trči i sve vraća, pa je tako došao i do 2:0.



Novak nije uspeo da pronađe pravi ritam ni u trećem gemu, napravio je prvu duplu servis grešku, doneo još nekoliko loših odluka, a sve ih kažnjava Nadal koji dolazi do drugog brejka i 3:0.





Četvrti gem bio je najbolji Novakov, naš teniser je konačno zaigrao kako umeo, imao je čak tri brejk prilike, naterao je Nadala na greške, ali je Španac svaki put dodao gas kada je bilo najpotrebnije i posle čak 10 minuta borbe u ovom gemu ipak potvrdio i drugi brejk - 4:0.





Tek je u petom gemu Đoković pronašao pravi ritam, imao je 40:0, ali je onda usledila druga dupla servis greška i potom nova linija Nadala, nov greška Noleta pravo u mrežu i opet se Nadal vratio. Vezao je četiri poena i došao do nove brejk šanse, potom je imao još dve, posle nestvarnih udaraca na samu liniju, treću koristi za ogromnih 5:0.







Nadal u velikom stilu završava set, asom za 6:0.