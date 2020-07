Nadal definitivno odustao od US Opena?

Rafael Nadal je danas indirektno nagovestio verovatan scenario o svom učešću na US Openu.



On je na svom Tviteru potvrdio da će učestvovati opet na svom omiljenom Mastersu u Madridu, koji počinje samo dan nakon završetka US Opena.



Najpre je direktor Mastersa u Madridu, Felisijano Lopez potvrdio putem Tvitera Nadalovo učešće, da bi ubrzo i Rafa izrazio zadovoljstvo što će igrati u prestonici svoje zemlje.



Kako je početak Mastersa u Madridu zakazan za 14. septembar, a US Open traje od 31. avgusta do 13. septembra, jasno je da Nadal mora da "žrtvuje" Grend slem u Njujorku.



Inače, raspored je takav da odmah posle Madrida, sledi Masters u Rimu, na kom će Nadal takođe učestvovati, kako bi se što bolje pripremio za Rolan Garos koji je na programu od 27. septembra do 11. oktobra. Podsetimo, Nadalu je Rolan Garos omiljeni Grend slem, na kom će pokušati da osvoji svoj 13. trofej.