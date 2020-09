Na zapadu ništa novo, Novak rivalu prepustio samo sedam gemova!

Prvi teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala US Opena posle pobede nad Jan-Lenardom Štrufom – 6:3, 6:3, 6:1.



Novak je opravdao ulogu favorita i za sat vremena i 45 minuta rutinski obezbedio učešće u narednom kolu u kojem će igrati protiv Španca Pabla Karenja-Buste.



Đokoviću je bio potreban jedan gem da se zagreje, pošto je odmah na startu morao da spašava brejk, ali to je bilo sve. Do kraja je dao gas, odigrao svoj najbolji meč na US Openu i rivalu prepustio tek sedam gemova.



Đoković je posle meča izjavio da se oseća odlično i da je pun samopouzdanja.



"Ne osećam umor, ni fizički ni psihički, naprotiv, osećam se sveže, motivisan sam i inspirisan da igram najbolje što mogu, pogotovo u drugoj nedelji jer će to biti potrebno za titulu. Trudim se da budem efikasan, da ne trošim bespotrebno energiju i da ne ostajem duže nego što treba. Imam dosta mečeva u nogama, imali smo pauzu od šest meseci, imao sam vremena i da se odmorim i da se pripremim", izjavio je Đoković.







Inače, Novak u Njujorku napada svoj 18. Gren slem. Samo napred!