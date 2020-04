Na virtuelnom turniru u Madridu Gofan, Hačanov, Mladenović...

Oni se nalaze među 12 tenisera i teniserki koji su do sada potvrdili učešće na ovom virtuelnom turniru.Pre njih to su učinili i Rafael Nadal, Endi Marej, Anđelik Kerber, Karla Suares Navaro, Luka Puj, Kiki Bertens, Džon Izner i Fiona Fero.Turnir u Madridu jedan je od više od 30 profesionalnih turnira odloženih ili otkazanih zbog pandemije korona virusa, pa će se zbog toga održati virtuelni turnir od 27. do 30. aprila.Na ovom virtuelnom turniru učestvovaće po 16 igrača u obe konkurencije.Nagradni fond u muškoj i ženskoj konkurenciji je po 150.000 evra, a pobednici turnira će odlučiti koliko žele da doniraju teniserima koji imaju finansijske probleme zbog odlaganja turnira. Dodatnih 50.000 dolara biće dodato kako bi se umanjio uticaj pandemije.