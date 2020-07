Na kraju pobeda! Nadalov najomraženiji rival, "guglao" kako da se ubije...

Oni koji prate tenis, znaju da Rafa Nadal najviše ne voli Robina Soderlinga, da se tako izrazimo. Naime, Španac je priznao da ne podnosi Šveđanina koji mu je bio veliki rival u nekim mečevima, ali je svojim ponašanjem razbesneo uvek korektnog Rafu.



"Nevaspitan je, neko bi rekao čudan, ali za tog čoveka niko nema ništa lepo da kaže na turu. Pozdraviš ga, on prođe pored tebe, ne javi se", pričao je Nadal.



Postalo je lično u trećoj rundi Vimbldona 2007. Meč je trajao zbog kiše dva dana, Nadal je dobio, Soderling ga je tokom meča ismevao, posebno potez kojim Nadal povlači šorts i koji je postao deo teniske istorije. Ne samo to, Soderling je delovao srećno kada se Španac povredio prilikom pada, a jedva da je pružio ruku Nadalu kada je završen meč, pobedom Španca 7:5 u četvrtom setu.



Ali, dočekao je osvetu, Nadal je imao problem sa kolenom, pa ga je Soderling razbio 2009. na Rolan Garosu što je bilo veoma bolno za Španca. Iste te godine je Soderling pobedio na završnom Mastersu Rafu, ali je Nadal osvojio titulu u Parizu, bolje rečeno, vratio je 2010. kada je u finalu pobedio baš Šveđanina. On je dobio i dva četvrtfinala u Vimbldonu iste godine i onda i poslednji duel 2011. ponovo u četvrtfinalu Rolan Garosa.



Na kraju 6:2 u mečevima sa Španca koji je jasno bio mnogo bolji teniser, ali mu je taj poraz iz 2009. ostao u sećanju. Soderling je bio četvrti na svetu, 2010. godine, izgubio je dva finala Rolan Garosa, karijeru završio u 31. godini sa 10 titula.



Nestao je sa radara, posle titule u Bastadu, počeli su napadi panike, nije se zvanično povukao do 2015. ali nije ni igrao.



"Razmišljao sam da se ubijem, pao sam u crnu rupu, čak guglao kako da to najbezbolnije učinim", kaže sadašnji Dejvis Kup selektor Švedske. Dugo se lečio, prošao mnogo toga.



"Razmišljao sam da je bolje završiti nego živeti u paklu, pogotovo što sam previše očekivao od sebe, kada bih gubio od nekog drugog, a da to nisu Đoković, Federer ili Nadal, to bi me dotuklo, uvek sam verovao da mogu više, nisam shvatao šta je cena. Na kraju umalo nije bilo kasno, zato svim sportistima mogu da kažem jedno, dajte sve od sebe, ali ne postavljajte previsoke ciljeve, možete da sanjate, ali i da gradite neku drugu perspektivu u životu. Inače, imaćete problem poput mene", objasnio je nekadašnji teniser.