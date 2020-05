Predsednik Teniskog saveza Francuske Bernar Gudičeli rekao je danas da postoji mogućnost da se Rolan Garos održi bez publike.







Rolan Garos trebalo je da se održi od 24. maja do 7. juna, ali je zbog pandemije korona virusa pomeren za termin od 20. septembra do 4. oktobra.



"Održavanje Rolan Garosa bez navijača omogućilo bi delu ekonomije da se i dalje okreće, kao što su televizijska prava i partnerstva. To se ne sme zanemariti", rekao je Gudičeli francuskim medijima.



On je dodao da je vidljivost turnira slaba kada se organizuje bez publike, ali da organizatori "ne isključuju tu mogućnost".



To bi omogućilo da početak turnira može da se pomeri na 27. septembar.



Teniski savez Francuske počeo je da vraća novac za ulaznice koje su navijači kupili za Rolan Garos.







Nova prodaja organizovaće se kada bude poznato da li će se taj grend slem turnir održati.