Može i mora bolje, ali opet je Novak preslišao protivnika!

Novak Đoković je uspeo da se plasira u četvrtfinale Rolan Garosa pošto je u osmini finala danas bio bolji od Karena Hačanova sa 6:4, 6:3 i 6:3.







Bilo je prilično izjednačeno u prvom setu sve do osmog gema, obojica su imali solidan prvi servis, s tim što je Novak nešto sigurniji bio kada se radi o procentima osvojenih poena.



Na kraju seta prevagnuo je bolji ritern Novaka, uspeo je da povede sa 5:3, pa iako je Hačanov vratio neizvesnost u sledećem gemu, Novak je ponovo napravio brejk za osvajanje seta.



U drugom setu Novak uspeva u četvrtom gemu da napravi ključan brejk, ali videlo se njegovo nezadovoljstvo igrom u par navrata, mnogi će zaključiti da je samo zbog velikog iskustva uspeo da savlada svog protivnika danas u drugom setu.



Spasio je sve četiri brejk-lopte sa kojima se susreo, servirao je dobro kada je to bilo potrebno, pa je poveo sa 2:0.



Poveo je Novak sa 2:0 i u trećem setu, ali je Hačanov po prvi put na meču uspeo da povede nakon što je osvojio tri uzastopna gema. Ipak, nije mogao više od toga, pokazao je da je to bio njegov poslednji trzaj, najbolji svetski teniser je nakon toga zaigrao furiozno i rešio meč u svoju korist.



U četvrtfinalu Novak Đoković će igrati protiv boljeg iz duela Karenjo-Busta - Altmajer.