Mnogi su ogorčeni, ali Novak neće da doliva ulje na vatru!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je danas da ne oseća da ga ljudi ne vole, već da ima utisak da ima mnogo podrške i simpatija, kao i da time što je publika, kad igra protiv Rodžera Federera i Rafaela Nadala, skoro uvek na njihovoj strani ne znači da treba da okrene Srbiju protiv celog sveta.







"Nemam utisak, pogotovo van terena, da me ljudi ne vole. Ne želim, niti volim da pričam o sebi u kontekstu da sam voljen i prihvaćen. Ali, lični osećaj je da uživam dosta podrške i dosta simpatija od većine ljudi, da ne kažem svih koje sam sreo van terena.







Postoje određena mesta i turniri gde imam više i manje podrške. Činjenica je da kada igram sa Federerom i Nadalom okolnosti su takve da su oni to što jesu i da je publika u većini na njihovoj strani. To ne znači da sam omražen i da treba da okrenem Srbiju protiv celog sveta zato što me ne podržavaju u finalima Gren Slemova.







Čak i da me stvarno ne vole nigde, zašto bih dolivao ulje na vatru?







Ne želim da se time bavim, da doprinosim rastu negativnih emocija, mržnje, besa zašto me neko nije podržao. On ima pravo", rekao je Đoković odgovarajući na pitanja srpskih olimpijaca.

Đoković je istakao da nije ponosan na svoje pojedine reakcije na terenu, kada ga neke stvari "izbace iz takta", poput publike ili sudija.



"Svako ima momente kada izgubi kontrolu nad emocijama i ne bežim od toga, ali sam neko ko otvoreno priznaje da je čovek koji nastavlja da uči i koji je grešan. Ne mogu da budem idealan, stremim ka tome da budem idealna prezentacija sebe, kako da predstavim sebe pogotovo prema mladjim generacijama", kazao je prvi teniser sveta, jedan od najboljih srpskih sportista svih vremena.



Upitan je kako uspeva psihički da se vrati u mečevima koje gubi, i da da savet ostalim sportistima da budu toliko jaki poput njega.



"Svaki sport je očigledno drugačiji i poseban na svoj način. Postoje neke univerzalne stvari u kojima svako može da se prepozna. U tim trenucima na terenu kada se lomi rezultat, kada je nervoza sve veća, kada se ne osećate baš najbolje, kada je rezultat na strani vašeg protivnika, trudim se, iako služi kao kliše, da ostanem u sadašnjem trenutku koliko god mogu. To je mnogo teže ostvariti nego reći, to se stiče iskustvom i dugogodišnjim radom, razumevanjem sebe, jer je svako od nas različit.







Jedna od najjednostavnijih, najefektnijih tehnika, jeste disanje.







To je nešto što u svakom trenutku radimo i što možemo svesno da radimo jer 90 odsto vremena radimo nesvesno. Možete da se vratite u sebe, taj trenutak zatvorim oči i smirim puls, sve te struje koje se motaju po glavi kako bih se usredsredio samo na naredni udarac i poen, jer je to u našoj moći na neki način.







Postoji momenat kada imate viši cilj u glavi, kada vas motiviše pehar, nekoga samo da prebrodi prepreku, pobedi meč, neka pomisao na familiju. Sve to imam u određenim periodima, nema posebnog pravila, ali postoje odredjene stvari kada oživim sliku u glavi da mi da snagu i motivaciju i osposobi me da pružim najbolju moguću partiju. Verujem da je iskustvo presudno, kada imate toliko mečeva u nogama, poznajete sebe, situacije, protivnika", rekao je Đoković.



Kao jednu od ključnih stvari naveo je vizualizaciju.



"Kada vidite i osmislite sliku da to u realnosti vrlo lako može da se dogodi i dostigne. Um ne pravi razliku onoga što je realno i nije. Imam izuzetnu veru u sebe i slike koje sebi prezentujem. Kada se te slike kontinuirano ponavljaju, postaju sve veće i realnije dok ne postanu realnost. Kada dođu, ne znači da treba da prekinete", naveo je najbolji teniser sveta.

On je istakao da postoje stvari koje su važnije od trofeja, rekorda, ambicija, jer one stvaraju mnogo veću tenziju nego što je potrebna.



"Ne krijem da imam svoje ciljeve, ali oni nisu glavna motivacija. Pobede i rekordi ne mogu potpuno da me ispune. Mogu da me učine ponosnim na trenutak. Ispunjava me pre svega radost koju imam kada držim reket u rukama. Da toga nema, ne bih sedeo ovde i pričao o sezoni jer se ne bih bavio profesionalnim sportom.







Ljubav prema tenisu je nešto što je meni jezgro svega i čemu se stalno vraćam. Ima dana kada se ne osećam najbolje, ali ako se ne vraćam detetu koje je sa četiri godine počelo da igram teniser, onda ne mogu potpuno da budem ispunjen, nezavisno od ciljeva, titula, karijere. Tenis mi pruža mogućnost i platformu da nastavim da unapredjujem sebe kao čoveka i tenisera.







Težim tome da se usavršavam svakog dana. Nezavisno od toga na kom se nivou takmičite, u kom sportu, odakle dolazite, uvek možete da se posvetite sebi i razvijanju svog karaktera. Mnoge stvari ne možete da postignete sami, pogotovo kada ste mladi, tu su roditelji, koji će vam pomoći da osnažite sebe. To je suština, ne da ljudi koji su bliski sportisti govore šta on treba da radi, već da mu ponude mogućnosti", rekao je Đoković.



Istakao je da je talenat samo polazna tačka, a da mukotrpan rad mora da bude sastavni deo i nezaobilazna stanica za uspeh svakog sportiste, ali da je najvažnije da se pametno i mudro radi i da okolina mladom sportisti mora da prepozna šta je pojedincu bitno.



Po njegovim rečima, trofeji i rekordi treba da budu cilj, ali ne i motivacija koja će sportistu svakog dana ispunjavati i činiti sposobnim i spremnim da se uloži sav napor i trud.



Đoković je ponovio da su mu uzor i ljudi kojima se divio kao mladi teniser bili Pit Sampras, Alberto Tomba i Majkl Džordan, ali da je to prošlo.



"Nemam nijednu osobu kojom se potpuno divim, da stremim da budem kao ona, već imam veliku količinu ljudi iz različitih polja života koji me inspirišu u odredjenim elementima. Stvari o kojima pričaju, način na koji rade, uzimam te stvari i primenjujem u svoj život. Princip je da budem otvorenog uma i srca i prevaziđem granice svoje oblasti i profesije, već da uzimam inspiraciju od svih ljudi koji imaju šta pametno i plemenito da podele sa ljudima širom sveta", rekao je Novak Đoković.



Njemu su na konferenciji za medije u Beogradu puštani video snimci predstavnika Srbije u raznim sportovima, a stigao je da odgovori na nekoliko.



Pitanja su mu postavljali Velimir Stjepanović, Sonja Petrović, Nevena Ignjatović, Zorana Arunović, Dušan Domović Bulut, Milica Starović, Dejan Tomašević, Ivana Maksimović, Aleksandar Kukolj, Martin Mačković, Miloš Vasić, Aleksandar Atanasijević, Tadija Kačar i Emir Bekrić.